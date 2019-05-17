Российская фигуристка Евгений Медведева выступила на заключительном шоу в рамках тура Stars On Ice по городам Северной Америки. Об этом россиянка написала в своем «Инстаграме», анонсировав выступление в канадском Ванкувере, которое идет в графике последним.

Помимо Медведевой с показательными номерами в туре также выступали Патрик Чан, Кейтлин Осмонд, Пайпер Гиллес, Нам Нгуен пары Меган Дюамель/Эрик Редфорд, Кейтлин Уивер/Эндрю Поже и другие фигуристы. Стоит отметить, что Меган Дюамель откатала все шоу, будучи беременной.

Теперь спортсменка, наконец, сможет начать подготовку к сезону. До шоу по Америке Евгения Медведева определилась с музыкальным сопровождением новых программ, а также обозначила цель на сезон — выучить четверной сальхов.