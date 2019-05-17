Российские биатлонисты после 2021 года могут начать выступать на международных соревнованиях с винтовками отечественного производства. Слова генерального директора Центрального НИИ точного машиностроения Альберта Бакова цитирует портал Р-Спорт.

По словам Бакова, массовый выпуск новых винтовок и патронов запланирован на 2021 год. В данный момент у научно-исследовательского института заключено соглашение с СБР и концерном «Калашников». «В соответствии с соглашением „Калашников“ поставит нам спортивные винтовки Би-7-4 для проведения испытаний патронами „Олимп-БИ», — заявил Баков.

Также гендиректор ЦНИИточмаш заявил, что для испытания новых винтовок и патронов привлекут лучших биатлонистов страны.

Ранее о подобном обновлении снаряжения в прессе заявлял президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.