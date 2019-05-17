Стало известно, в каких звеньях сборная России по хоккею провела тренировку накануне матча с Австрией на групповом турнире чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает портал Чемпионат.com.

На тренировке занимались все трое голкиперов команды: Василевский, Георгиев и Сорокин. В белых манишках провели занятие Сергачёв, Нестеров, Григоренко, Малкин и Дадонов, в синих – Орлов, Зайцев, Овечкин, Кузнецов, Барабанов. Красное звено составили Хафизуллин, Гавриков, Гусев, Анисимов, Кучеров. В желтом отзанимались Задоров, Зуб, Ковальчук, Андронов и Плотников.

Отметим, что игроки ЦСКА Иван Телегин и Кирилл Капризов тренировались по индивидуальной программе.

Встреча сборных России и Латвии пройдет 18 мая в 13:15 по московскому времени. Матч состоится в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.