Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2019» состоятся в Петербурге в субботу, 18 мая.

Первые старты на территории парка Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого уже в 10:00 мск. Торжественное открытие — в 11:45. Награждение победителей — по мере возвращения их с дистанции.

Ежегодные соревнования «Российский Азимут» приурочены ко Всемирному дню ориентирования. В том году на трассы разной сложности выйдут около пяти тысяч петербуржцев.

«Возраст участников – от 7 до 92 лет. В рамках соревнований впервые состоятся модельные старты с целью развития спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», — рассказала замглавы Комитета по физической культуре и спорту Светлана Кузмицкая.