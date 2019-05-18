Хоккейные клубы НХЛ «Сент-Луис Блюз» и «Сан-Хосе Шаркс» начали четвертый матч серии плей-офф финала Западной конференции. Встреча проходит на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе, гости ведут в серии со счетом 2-1.

На площадке «Сан-Хосе Шаркс» прошли первые две встречи в серии, в первом матче победу со счетом 6:3 одержали хозяева, затем гости уравняли счет в противостоянии, сыграв 4:2. В третьей игре «Сент-Луис» дома уступил со счетом 4:5. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу и дважды отметился голевыми передачами в матчах серии.

Командам потребуется сыграть еще минимум два матча, включая этот — серия длится до четырех побед одной из команд.

В финале Восточной конференции «Бостон Брюинс» обыграл «Каролина Харрикейнс» со счетом 4-0 в серии и квалифицировался в финал Кубка Стэнли.