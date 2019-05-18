В рамках 29-го тура российской премьер-лиги состоятся три встречи.

В 14:00 башкирская «Уфа» дома примет «Оренбург». Хозяева располагаются на 14-м месте с 26 очками, гости идут на девятой позиции, имея в активе 37 баллов.

В 16:30 московский ЦСКА примет грозненский «Ахмат». Армейцы идут на пятом месте с 45 очками, «Ахмат» занимает седьмую позицию с 39 баллами.

В 19:00 самарские «Крылья Советов» дома сыграют против московского «Спартака». Команда Миодрага Божовича располагается на 13-м месте в турнирной таблице, подопечные Олега Кононова идут на четвертой строчке в чемпионате России.

Напомним, в сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.