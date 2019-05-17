Французский нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может стать футболистом мадридского «Атлетико».

Об этом сообщает Le10sport. По информации источника, француз может перейти в испанский клуб в летнее трансферное. Отмечается, что форвард может стать альтернативой Антуану Гризманну, который официально объявил о решении покинуть «Атлетико» по окончании текущего сезона.

Ранее в СМИ сообщалось, что Ляказеттом интересуется «Барселона», также новый контракт ему предлагал «Арсенал». Действующее соглашение лондонского клуба с футболистом рассчитано до 2022 года. В текущем сезоне француз сыграл в общей сложности 48 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.

Что касается Антуана Гризманна, то болельщики мадридского «Атлетико» негативно оценили решение нападающег покинуть клуб. Летом 2018 года Антуан Гризманн продлил контракт с «Атлетико» и заявил, что никуда уходить не собирается. Пока неизвестно, ради какого клуба француз решил оставить мадридцев, однако наиболее вероятным вариантом является «Барселона».