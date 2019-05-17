Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал свое решение сделать изменения в четвертом звене. Слова специалиста цитирует портал Чемпионат.сom.

По словам Воробьева, тренерский штаб перед матчем с Латвией сделал выбор в пользу более силового форварда. «Повторюсь, что у нас одна команда. 14 нападающих в заявке, каждый из них может сыграть», — заявил тренер.

Также Илья Воробьев отметил, что команда рассчитывает на защитника СКА Артёма Зуба. «Зуб катался? А почему он должен не кататься? У нас для тренировки восемь защитников», — заявил главный тренер, также сообщив, что старший тренер сборной Алексей Жамнов выздоровел и снова принял участие в тренировке сборной.

Встреча сборных России и Латвии в рамках ЧМ по хоккею пройдет завтра, 18 мая, в 13:15 по московскому времени. Матч состоится в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.