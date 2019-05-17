Российский голкипер Андрей Василевский в основном составе начнет матч сборной России по хоккею против Латвии. Встреча в рамках чемпионата мира в Словакии пройдет завтра, 18 мая.

Информацию о вратаре сообщил главный тренер команды Илья Воробьев, его слова передает портал Sport24. Василевский уже принимал участие в матчах против Норвегии, Чехии и Австрии. Второй голкипер сборной Александр Георгиев на ноль отстоял в игре с Австрией. Третий вратарь Илья Сорокин пока в матчах задействован не был.

Четыре предыдущих матча на турнире сборная России выиграла со счетом 23:2. Оба мяча были пропущены Андреем Василевским в стартовой игре турнира против Норвегии. Встреча с Латвией пройдет на стадионе имени Ондрея Непелы и начнется в 13:15 по московскому времени.