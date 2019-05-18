О выступлениях Алины Загитовой известно все, а что мы знаем о ее жизни? В честь дня рождения фигуристки Nevasport рассказывает 5 фактов из жизни олимпийской чемпионки.

Год жила без имени

Это сейчас имя Алины Загитовой знают во всем мира. А в первый год своей жизни у фигуристки имени вообще не было просто потому, что родители никак не могли определиться. В итоге они увидели потрясающее выступление гимнастки Алины Кабаевой и решили назвать дочь в ее честь.

Вся семья — профессиональные спортсмены

У Алины — по-настоящему спортивная семья. Отец фигуристки Ильназ был хоккеистом, а сейчас работает тренером ижевского клуба Высшей хоккейной лиги «Ижсталь». Младшая сестра Загитовой Сабина также занимается фигурным катанием.

Тутберидзе выгоняла Загитову из группы

Алина не сразу стала чемпионкой и любимицей Этери Тутберидзе. Тренер даже выгоняла фигуристку из группы, и, как выяснилось, за дело. По словам Тутберидзе, у Загитовой было детское отношение к работе: сегодня буду, завтра не буду.

«Я ее выгнала. Она у другого тренера поболталась пару месяцев, никто ее не заставлял. Тогда ее родители собрались уезжать обратно в Ижевск, и тут Алина осознала, что не может без льда», — рассказывала тренер Загитовой в одном из интервью.

У Загитовой есть еще один талант

Помимо фигурного катания, российская олимпийская чемпионка очень талантливо рисует.

Живет с бабушкой

Родители Алины проживают в Ижевске, а Алина еще в 13 лет переехала в Москве с бабушкой, чтобы тренироваться с Этери Тутберидзе. Вместе с ними в квартире живет любимый питомец Алины Масару.