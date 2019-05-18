Сборная России по хоккею сегодня, 18 мая, проведет пятый матч группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии. Соперником команды Ильи Воробьева станет сборная Латвии.

Российские хоккеисты одержали четыре победы на турнире с общим счетом 23:2. Обе шайбы команда России пропустила в стартовом матче турнира с Норвегией, затем выиграв со счетом 5:0, 3:0 и 10:0. Известно, что место в воротах займет голкипер Андрей Василевский.

Латвийцы начали турнир с победы над Австрией со счетом 5:2, затем проиграли Швейцарии. Реабилитироваться удалось в следующем матче с Италией, однако четвертый матч Латвия уступила Чехии.

Матч Латвии и России состоится в 13:15 по московскому времени в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.