Название домашнего стадиона санкт-петербургского «Зенита» на Крестовском острове «Газпром-Арена» было зарегистрировано как товарный знак. Об этом говорится в отчете компании за первый квартал 2019 года.

Соответствующее свидетельство было зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков обслуживания РФ.

В декабре 2018 года стадион «Санкт-Петербург» был официально переименован в «Газпром-Арену«. Футбольный клуб «Зенит» подписал соглашение с ПАО «Газпром», в результате которого стадион получил такое название. На основе концессионного договора клуб получил арену в управление на срок в 49 лет.

Стадион ввели в эксплуатацию в 2017 году накануне проведения в Санкт-Петербурге Кубка конфедераций. На арене прошли четыре матча Кубка, а также семь игр чемпионата мира по футболу FIFA включая матч за третье место.