На чемпионате мира по хоккею в Словакии состоится очередной соревновательный день группового этапа: в расписании запланированы шесть матчей.

Стартует программа ЧМ с двух встреч в 13:15 по московскому времени. В Кошице на «Стил-арене» состоится встреча Дании и США, а в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы пройдет игра Латвии и России.

Затем в 17:15 по московскому времени начнутся еще два матча группового этапа: Канада встретится с Германией — в Кошице, а Италия сыграет с Норвегией в Братиславе.

Завершится день двумя матчами в 21:15. На братиславском стадионе в матче сойдутся действующий чемпион мира — команда Швеции и сборная Швейцарии, а на арене в Кошице — Великобритания и хозяйка турнира Словакия.