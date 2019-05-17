Бывшему узбекистанскому фигуристу русско-китайского происхождения Мише Ге сегодня, 17 мая, исполняется 28 лет. Год назад спортсмен завершил карьеру, однако еще во время собственных выступлений ставил программы другим звездам фигурного катания.

В день рождения хореографа вспоминаем его лучшие постановки вместе с Nevasport.

Анна Погорилая, сезон-2016/17, короткая программа

Эта короткая программа Анны Погорилой стала одной из лучших в её карьере и принесла фигуристке одно из высших достижений за ее спортивную карьеру. На чемпионате Европы 2017 года в Остраве фигуристка завоевала серебро. Отметим, что на чемпионате мира Погорилой прокат тоже удался, а общий результат испортило выступление в произвольной.

Андрей Лазукин, сезон-2017/18, короткая программа

Подопечный Алексея Мишина Андрей Лазукин пробивал себе дорогу во взрослое катание с помощью короткой программы от Миши Ге «Малагенья». Во втором своем взрослом сезоне звезд с неба питерский фигурист не нахватал, однако его образ тореадора всем точно запомнился.

Сергей Воронов, сезон-2017/18, произвольная программа

«Жалко, что я встретил его только сейчас и не попросил его ставить мне программы раньше. Он юн, но талантлив», — заявил Сергей Воронов после того, как начал катать программы поставленные Мишей Ге. В сезоне 2017/18 спортсмен выиграл NHK Trophy, завоевал бронзу на Skate America и отобрался в финал Гран-при, где стал четвертым. Вспоминаем его отличную произвольную программу под музыку Генделя «Sarabande».

Евгения Медведева, сезон-2018/19, короткая программа

В не так давно завершившемся сезоне Миша Ге буквально спас Евгению Медведеву от провала, поставив ей новую короткую программу посреди сезона. Новую постановку пришлось готовить за несколько недель до чемпионата России в Саранске, и на первых стартах Медведева катала ее неуверенно, зато, набравшись опыта, отлично показала себя на чемпионате мира и завоевала бронзу. Музыка для короткой программы Ге была выбрана величественная — опера Джакомо Пуччини «Тоска».

Наталья Забияко/Александр Энберт, сезон-2018/19

В минувшем сезоне Миша Ге ставил программы не только одиночникам, но и спортивным парам. Бронзовым призерам ЧМ в Сайтаме Александру Энберту и Наталье Забияко он поставил яркий номер для показательных выступлений. Под музыку хорватского композитора Максима Мрвицы фигуристы исполнили страстное танго, поразив не только эмоциональностью, но и замечательной пластикой. Для этого номера Ге придумал и саму историю под названием «Однажды в Танго-клубе», её можно найти в «Инстаграме» постановщика.

Помимо российских фигуристов Миша Ге также работал с китайскими спортсменами, поскольку свободно говорит на мандаринском диалекте, а также с американкой Грейси Голд и японцем Казуки Томоно. Надеемся, в следующем году этот молодой и талантливый хореограф еще не раз впечатлит зрителей своими постановками и принесет своим подопечным немало наград.