Нападающий сборной России по хоккею Евгений Малкин рассказал о своем взаимодействии с партнерами по команде на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Слова хоккеиста приводит портал Чемпионат.com.

«Связка с Дадоновым? В первую очередь у нас жёны общаются», — заявил Малкин, добавив, что связи в звене наигрываются со временем, игроки разговаривают на тренировках и в раздевалке. «Думаю, дальше будет лучше, слава богу, что мы нашли взаимосвязь», — заявил нападающий.

Также Малкин отметил, что в других связках сборной хоккеисты играли давно, и привел пример знающих друг друга с детства Никиту Гусева и Никиту Кучерова, форвардов «Вашингтона» Евгения Кузнецова и Александра Овечкина. По мнению Малкина, тренеры сборной сделали ставку на хорошее сочетание в каждом звене.

Напомним, следующий матч сборная России проведет завтра, 18 мая, против команды Латвии. Встреча начнется в 13:15 по московскому времени.