Нападающий сборной России Евгений Малкин поделился мнением о работе иностранных тренеров в КХЛ.

По словам Малкина, ему не нравится, что в НХЛ нет ни одного европейского тренера, а в России теперь работают Мактавиш и Хартли. Игрок считает, что российские молодые тренеры могут работать на этом уровне. В пример Малкин привел Евгений Корешков, который работал в ЦСКА помощником, но мог справиться и главным.

Малкин отметил, сложно, когда постоянно нужен переводчик, а во время игры, когда команда проигрывает, тренеру нужно быстро, за 30 секунд, что-то объяснить, половина этого времени уходит на перевод, и информацию не всегда можно уловить.

«Но Хартли показал свой уровень, вывел «Авангард» в финал, Кинг выиграл с «Магниткой». Наверное, они пока что более мастеровитые, у них другое видение хоккея, а главное — они дают результат. Может, мы ещё не доросли, но у нас много хороших, квалифицированных тренеров», — сказал Малкин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, ЦСКА завоевал Кубок Гагарина 19 апреля. Московские армейцы обыграли омский «Авангард» во всех четырёх матчах серии. Однако заключительная игра получилась для ЦСКА непростой: команда проигрывала со счётом 2:0 по ходу встречи, а вырвать победу смогла лишь в овертайме.