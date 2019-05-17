Исполнительный директор нижегородского «Торпедо» Сергей Малютин задержан следственными органами.

Об этом сообщает «Московский Комсомолец». По информации издания, о задержании Малютина сообщил официальный представитель СУ СКР по Нижегородской области Алексей Воронин. Отмечается, что исполнительный директор «Торпедо» подозревается в преступлении, которое квалифицируется статьей УК РФ «Присвоение или растрата».

Ранее сообщалось, что помимо Малютина задержана также финансовый директор клуба Наталия Еремина.

Кроме того, стало известно, что российский футбольный союз обратился в МВД в связи с подозрениями в договорном характере матча между «Чайкой» и «Черноморцем» (3:1).

Как сообщил президент РФС Александр Дюков, в организации изучают информацию о матче, и есть основания полагать, что его результат — неспортивный. Дюков отметил, что РФС направил заявление в МВД и просит министерство провести соответствующую проверку.