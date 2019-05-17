Центральный блокирующий новосибирского «Локомотива» и сборной России Артем Смоляр может стать игроком санкт-петербургского «Зенита».

Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online». Ранее волейболист выступал в составе таких команд, как «Металлоинвест» из Старого Оскола, нижневартовская «Югра-Самотлор», екатеринбургский «Локомотив-Изумруд», сургтская «Газпром-Югра» и белгородское «Белогорье».

В завершившимся сезоне мужской Суперлиги Артем Смоляр принял участие в 25 матчах и набрал 159 очков, Он стал пятым бомбардиром новосибирской команды. Команда Пламена Константинова заняла пятую строчку и представит Россию в Кубке вызова. Петербургский «Зенит» стал четвёртым и завоевал путёвку в Кубок ЕКВ.

В составе сборной России Смоляр сыграл 14 матчей в Мировой лиге.

Напомним, ранее кемеровский «Кузбасс» стал чемпионом мужской волейбольной Суперлиги впервые в своей истории. Кемеровчане обыграли в финале казанский «Зенит» со счетом 3-1 в серии. Ранее наивысшим местом команды чемпионате было четвертое место в сезоне-2017/18. Казанский клуб является рекордсменом чемпионата России по числу побед — подопечные Владимира Алекно становились чемпионами десять раз.