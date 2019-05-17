Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покидает свой пост и не будет руководить командой в следующем сезоне.

Об этом сообщается на официальном сайте команды. Однако имя нового главного тренера «Старой синьоры» не разглашается. Отмечается, что тренер и председатель совета директоров «Юве» Андреа Аньелли завтра выступят перед журналистами.

Ранее сообщалось, что президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли хотел подписать контракт с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, но немец собирается продлить соглашение с мерсисайдцами.

Хосеп Гвардиола также отказался принимать предложение от «Ювентуса». Испанец намерен привести свой нынешний клуб к победе в Лиге чемпионов, поэтому не намерен возглавлять никакую другую команду.

Кроме того, португальский тренер Жозе Моуринью через агента Жорже Мендеша предложил «Ювентусу» стать наставником команды, однако руководство туринского клуба отказалось от услуг португальца.