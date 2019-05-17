Полузащитник красноярского «Енисея» Павел Комолов рассказал, как он получал предложение о сдаче матча.

По словам Комолова, в России ему предлагали проиграть с определённым счётом, а на кону была неплохая сумма, однако футболист вместе со всей командой отказался. Игрок отметил, что он не помнит, сколько предлагали, но подчеркнул, что «нормально».

«К перерыву проигрываем с тем счётом, с которым предлагали проиграть. В раздевалке напряжённо. Капитан команды забегает в раздевалку и орёт: «Вы что, взяли деньги?». Естественно, после таких слов все вышли злые на второй тайм, забили. Счёт в итоге оказался не тот, который был нужен предлагавшим деньги», — сказал Комоловь, слова которого приводит РИА ФАН.

Ранее стало известно, что российский футбольный союз обратился в МВД в связи с подозрениями в договорном характере матча между «Чайкой» и «Черноморцем» (3:1).

Как сообщил президент РФС Александр Дюков, в организации изучают информацию о матче, и есть основания полагать, что его результат — неспортивный. Дюков отметил, что РФС направил заявление в МВД и просит министерство провести соответствующую проверку.