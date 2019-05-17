Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсменка написала в своем профиле на «Фэйсбуке».

По признанию Дальмайер, прошлый сезон выдался очень тяжелым: «После взлетов и падений я больше не чувствую на 100% страсть, которая необходима для профессионального спорта». Дальмайер долго размышляла над тем, стоит ли ей прекращать соревноваться и все же приняла решение повесить винтовку на гвоздь.

Отметим, что в 25 лет также карьеру завершила другая двукратная чемпионка олимпийских игр из сборной Германии по биатлону Магдалена Нойнер.

Лаура Дальмайер за свою карьеру завоевала два золота и одну бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане, также является семикратной чемпионкой мира по биатлону и обладательницей «Большого хрустального глобуса».