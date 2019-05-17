Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о том, как собирается усложнять свои программы в следующем сезоне. Слова спортсменки цитирует агентство Р-Спорт.

По словам Константиновой, учить четверные для женщин-одиночниц сейчас необходимо, однако нельзя бросаться сломя голову к их изучению. «Фигурное катание молодеет и молодеет, и ждать, когда все вернется к тройным, можно до пенсии», — сказала фигуристка.

Константинова заявила, что сейчас нацелена на тройной аксель, после изучения которого можно думать над чем-то более сложным. Также спортсменка рассказала, что во второй половине произвольной программы будет исполнять два каскада 3-3, однако маловероятно, что в них будет риттбергер. «Все же надо кататься чисто», — заключила Константинова.

Напомним, ранее Константинова озвучила музыкальное сопровождение своих программ.