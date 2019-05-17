Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о том, какой будет её новая произвольная программа под саундтрек из фильма-мюзикла «Мулен Руж».

В интервью порталу РИА Новости Константинова заявила, что программа для следующего сезона будет напоминать ее предыдущий произвольный прокат под саундтрек фильма «Анна Каренина». «Мулен Руж» – это традиционно моя тема», — заявила спортсменка, добавив, что цели сделать похожие программы у фигуристки не было, но так вышло.

Также фигуристка поделилась ожиданиями от грядущих соревнований: «В следующем сезоне будет сложно и, самое главное, интересно», — заявила Константинова.

Напомним, Станислава Константинова объявила музыкальное сопровождение для обеих постановок нового сезона: в короткой она будет выступать под композицию Леонида Левашкевича «Февраль».