Дзюба хочет в Англию. Он уже сам прямо об этом говорит. Нападающий достаточно проявил себя на чемпионате мира и в нынешней российской премьер-лиге, чтобы им заинтересовались клубы АПЛ. Наверняка два-три клуба захотят Артема в свой состав. Да, Дзюба может потерять в зарплате, если перейдет в команду уровнем ниже «Зенита», но зато он выйдет на более качественный уровень как футболист, ведь АПЛ и РПЛ — это две разные Вселенные.

Артем вполне смотрелся бы в команде уровня «Вулверхэмптона» или «Лестера». В обеих вполне реально бороться за место в составе. Либо он мог бы перейти в состав дебютанта АПЛ «Норвича», и там сразу стать основным игроком. По оценке Transfermarkt, Дзюба стоит 13 миллионов евро. Такую цену потянет даже клуб из Чемпионшипа, поэтому остается ждать.

Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин считает, что Дзюба отлично подходит под АПЛ.

«Конечно, Дзюба смог бы играть в АПЛ. Считаю его одним из сильнейших футболистов чемпионата России на данный момент. Это человек, который способен приносить большую пользу в любой команде, в которой он находится. По всем своим данным он подходит для английской премьер-лиги: у него есть необходимые энергетика, мощь, неплохое для его габаритов техническое оснащение. Но нужно понимать, что мы говорим о клубах, которые находятся под первой шестеркой», — сказал Зинин.

Специалист отметил, что Дзюбе нужно тщательно выбирать клуб, а рассуждать, в каком футболисту было бы лучше, бессмысленно.

«Эвертон» и «Вест Хэм»? Сложные клубы и по внутреннему устройству, и в тактическом плане, и по атмосфере в команде. Нужно смотреть, в какой футбол играет конкретная команда, какой состав у нее есть на данный момент, кто является конкурентом, кто играет под Артемом Дзюбой и на флангах. Игрока нужно не просто купить, а реализовывать его сильные стороны», — считает Зинин.

Бывший игрок сборной России и «Сельты» Александр Мостовой не так уверен в отъезде Дзюбы, потому что для игрока это большой риск.

«В России намного проще, уезжать в 30 лет в намного более сильный чемпионат — это рискованно. Одно дело, когда ты молодым уезжаешь, как Головин… Артем хочет в АПЛ? Если он сам хочет, тогда почему бы не попробовать. Назад всегда успеешь вернуться, запасной аэродром всегда есть», — подытожил Мостовой.