Немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер рассказала о том, как чувствует себя после завершения карьеры.

Обращение спортсменки появилось на ее официальном сайте. По словам Дальмайер, она очень рада, что ей больше не нужно отчитываться каждую минуту перед допинг-офицерами и всегда быть доступной для сдачи проб с 6 часов утра до 11 часов вечера. «Это было огромное вторжение в личную жизнь!», — заявила биатлонистка.

Также спортсменка добавила, что лучшей системы контроля, кроме как постоянных проверок, пока еще не придумали.

Напомним, биатлонистка Лаура Дальмайер сегодня, 17 мая, приняла решение о завершении спортивной карьеры. Немка стала не первой титулованной представительницей своей сборной, закончившей со спортом так рано: в 25 лет карьеру завершила и Магдалена Нойнер.