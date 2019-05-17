Испанский голкипер «Порту», чемпион мира по футболу Икер Касильяс рассказал, когда он завершит спортивную карьеру. Об этом вратарь написал в своем аккаунте в «Твиттере».

«Однажды придет день, когда я завершу карьеру», — написал Касильяс, добавив, что объявит о своем решении, когда наступит нужный момент. Сейчас голкипер сохраняет спокойствие.

«Вчера меня осмотрел врач Филипе Маседу. Все очень хорошо, этими новостями я и хочу поделиться с вами», — заключил спортсмен.

Напомним, Икер Касильяс в начале мая перенес сердечный приступ во время тренировки «Порту». По приезде в больницу голкиперу сделали операцию, сейчас его жизни ничто не угрожает. В СМИ после этого инцидента появилась информация о том, что спортсмену придется завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.