Финальный матч Кубка России по футболу между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом» рассудит арбитр из Петербурга Сергей Лапочкин.

Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди из Краснодара и Адлан Хатуев из Грозного. Роль резервного судьи выполнит Виталий Мешков из Дмитрова, а резервным ассистентом судьи — москвич Антон Аверьянов. Судьей, который будет работать с VAR, назначен Сергей Карасёв из Москвы, а его ассистентом станет Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Инспектор матча — Геннадий Куличенков из Тулы.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Локомотив» обыграл «Ростов». В первой встрече команды не выявили победителя и сыграли вничью со счётом 2:2, однако в ответном матче «железнодорожники» оказались сильнее. Команда Юрия Сёмина забила в ворота «Ростова» два безответных мяча и вышла в решающую стадию турнира.

В составе «железнодорожников» по мячу забили Рифат Жемалетдинов на второй добавленной к первому тайму минуте и Федор Смолов на 62-й минуте.

В финале «Локомотиву» предстоит встретиться с «Уралом». Екатеринбургский клуб сыграл вничью со счетом 2:2 с тульским «Арсеналом» и по сумме двух встреч вышел в финальную стадию.