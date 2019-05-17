Американский боксер Деонтей Уайлдер рассказал о допинге в профессиональном боксе.

По словам Уайлдера, пока запрещают один препарат, в тот же момент уже спешно делается другой, который еще не могут обнаружить. Он отметил, что многие боксеры используют допинг. Уайлдер заявил, что ему известно, что в этом участвуют и сами медики.

«Как по мне, это недостойный поступок — употреблять запрещенные вещества, мухлевать в таком жестком спорте», — сказал Уайлдер, слова которого приводит ВВС.

Ранее Уайлдер рассказал, почему принял решение отказаться от контракта, предложенного ему стриминговым сервисом DAZN. По словам Уайлдера, очень многие люди пытаются диктовать ему, как вести карьеру, и говорят ему делать одно, а не другое.