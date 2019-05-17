Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что хотел бы выступать в японском промоушене Rizin FF.

В комментарии под одной из публикаций японского промоушена Rizin Емельяненко оставил свою почту и сопроводил ее несколькими словами.

«Приветствую, друзья! Это Александр Емельяненко. Вот моя почта. Я хочу драться в Японии», — сообщил российский боец.

Напомним, в последнее время сорвалось два боя с участием Емельяненко. Сначала боец должен был выступить на турнире RCC 6, но из-за задержания бойца в Кисловодске поединок был отменён. Затем Емельяненко должен был подраться на турнире в Самаре, но получил травмы, упав с велосипеда.

В данный момент он готовится к поединку со стронгменом Михаилом Кокляевым.