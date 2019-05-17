Капитан и защитник второй команды «Зенита» Артем Вяткин может стать футболистом португальского «Жил Висенте».

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, португальский клуб, который со следующего сезона будет выступать в высшей лиге, предложил Вяткину четырехлетний контракт.

Напомним, что Вяткин вернулся в «Зенит-2» в февраля, вернувшись из аренды из финского «Лахти». Во второй части первенства ФНЛ Вяткин сыграл в семи играх, в которых забил один гол. Также на его счету одно удаление.

Ранее сообщалось, что представители португальского клуба просматривали 23-летнего игрока в одном из матчей ФНЛ. Летом у Вяткина заканчивается контракт с «Зенитом», поэтому португальцы могут подписать футболиста в качестве свободного агента.