Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер завершить спортивную карьеру в 25 лет.

«Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер взяла и завершила спортивную карьеру! Мотивация пропала, не чувствует страсть более! Во как! В 25 лет! Никогда такого не было, и вот опять!» – написал Губерниев в своем Instagram.

Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсменка написала в своем профиле на «Фэйсбуке».

Отметим, что в 25 лет также карьеру завершила другая двукратная чемпионка олимпийских игр из сборной Германии по биатлону Магдалена Нойнер.

Лаура Дальмайер за свою карьеру завоевала два золота и одну бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане, также является семикратной чемпионкой мира по биатлону и обладательницей «Большого хрустального глобуса».