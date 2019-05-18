В шестнадцать лет Алина Загитова выиграла все возможные международные титулы. Сегодня главной звезде фигурного катания исполняется семнадцать, а Nevasport вспоминает, каким получился путь Загитовой к вершинам.

Самым успешным сезоном для Алины стал олимпийский – 15-летняя спортсменка ворвалась во взрослое катание, сходу победив почти на всех стартах: двух этапах Гран-при и в финале серии, на чемпионатах России и Европы, а также на Олимпийских играх.

До чемпионата мира казалось, что исполнение сложнейших программ для Загитовой не составляет труда. Но в действительности всё ровно наоборот – за каждым прокатом стоит именно труд, упорный и изматывающий.

Загитова родилась в 2002 году в Ижевске. Своей спортивной карьерой она обязана родителям: её отец является хоккейным тренером, а мама, хоть сама и не была спортсменкой, всегда мечтала стать фигуристкой. Реализовать мечту получилось через талантливую и трудолюбивую дочь.

Алина оказалась в фигурном катании в возрасте пяти лет, однако заниматься серьёзно начала лишь спустя два года – до этого коньки были лишь увлечением, которое девочка бросала несколько раз. Сначала Загитова тренировалась под руководством Натальи Антипиной, но на детском уровне не добилась больших успехов.

Всё изменилось, когда фигуристка оказалась под крылом Этери Тутберидзе в «Хрустальном». «Железная леди» согласилась взять девочку на просмотр и включила в свою команду, но отношения между ними не заладились. Алина проработала в группе всего три месяца, после чего её исключили. Как потом рассказывала Тутберидзе, Алина не сразу перестроилась под новую систему работы, а строгий тренер не терпит, когда спортсмены ждут криков и порицаний – каждый должен работать исключительно сам.

Родители не стали увозить Загитову обратно в Ижевск – фигуристка осталась в «Самбо-70», но перешла в группу Анны Царёвой. Однако вскоре случилась серьёзная травма, из-за которой фигуристке пришлось на время забыть о тренировках. Тогда-то спортсменка и засобиралась домой, а заодно зашла к Тутберидзе – попрощаться.

Но Этери Георгиевна вдруг предложила девочке попробовать вновь поработать вместе, начать всё сначала. Это и стало трамплином к успеху, благодаря которому весь мир запомнил и полюбил «красную балерину» из России.

Загитова выиграла юниорский финал Гран-при, а затем и чемпионат мира в своей возрастной категории, после чего смело шагнула во взрослый сезон. Именно тогда её подруга по команде Евгения Медведева залечивала травму перед Олимпиадой, поэтому никто «не мешал» Алине блистать на соревнованиях. Она выиграла Гран-при Китая и Франции, победила в финале и приехала на чемпионат России в статусе фаворитки. Медведева национальный старт пропускала, поэтому Загитова уверенно обошла всех и стала первым номером сборной.

Следующим успехом стал чемпионат Европы – там она в первый раз обыграла Медведеву, которая не соревновалась с осени, в очном противостоянии. На Олимпийских играх Загитова также поднялась на верхнюю ступень пьедестала, вновь оставив Медведеву с серебром. Споры о справедливости случившегося не угасали целый год, но факт остался фактом: Загитова – олимпийская чемпионка. К тому же, контент её программы был несколько сложнее, чем у Евгении.

В том, что Загитова победит и на постолимпийском чемпионате мира, не сомневался никто. Однако неожиданно для всех фигуристка «рассыпалась» в произвольной программе и стала лишь пятой. На результате сказались сразу несколько факторов: стресс, давление со стороны и болезнь, перенесенная после Олимпиады.

Загитова завершила сезон, не имея лишь одного из титулов. Как отметила Тутберидзе, это станет для фигуристки дополнительной мотивацией в новом сезоне. Однако следующий сезон у Алины пошёл не по плану, хотя победы в нём тоже были – на двух этапах Гран-при. Но в финале фигуристка уже не выглядела явным фаворитом, что и подтвердилось, когда она заняла второе место.

Чемпионат России получился и вовсе неудачным: Загитова стала пятой, пропустив вперёд не только юниорок, но и петербурженку Станиславу Константинову. Отбор на чемпионат Европы Алина прошла, но на турнире вновь выступила неудачно – проиграла дебютантке Софье Самодуровой.

Пока экспертные и не очень лица обсуждали её психологические проблемы, Загитова готовилась к чемпионату мира. Кто-то предполагал, что спортсменка снимется с турнира, кто-то предрекал ей провал. Алина и правда могла пропустить старт, но приняла решение ехать. За победой, которой ещё не было в её копилке.

В Сайтаме Загитова завоевала долгожданное золото, вновь обойдя подругу по команде – на этот раз Элизабет Турсынбаеву с четверным сальховом. Фигуристка заверила, что полный комплект наград не повлияет на её мотивацию – она и дальше будет стремиться к успеху. Сейчас Алина отдыхает и набирается сил, чтобы продолжать радовать болельщиков в новом сезоне.