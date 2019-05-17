Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков не примет участие в матче против самарских «Крыльев Советов».

Столичный клуб отправился в Самару на матч 29-го тура чемпионата России, однако Глушаков остался в Москве. Футболист получил сильный ушиб колена во время тренировки, поэтому не сможет помочь своей команде.

Сегодня утром, перед вылетом на матч против «Крыльев Советов», красно-белые провели тренировку. В ходе занятия сильный ушиб коленного сустава получил полузащитник Денис Глушаков. Было принято решение, что он останется в Москве.https://t.co/XDth0fJFGU#КрыльяСпартак pic.twitter.com/tP3BV649p5 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) May 17, 2019

Матч между «Спартаком» и «Крыльями» состоится завтра, 18 мая. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На данный момент подопечные Олега Кононова занимают четвёртую строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 48 очков после 28 матчей. «Крылья» идут на тринадцатом месте с 28 очками — команда находится в зоне стыковых матчей за право выступать в РПЛ.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть здесь.