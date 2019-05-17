Кузнецов сорвался на журналисте во время интервью

Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов рассказал об игре команды и повздорил с одним из журналистов.

По словам Кузнецова, надо у тренеров спросить, что внес Барабанов в игру звена, но главное в том, что хоккеисты стараются играть друг на друга. Нападающий считает, что нельзя судить по последнему матчу с Италией, а нужно судить по будущим играм.

Кузнецов рассказал, что о ЧМ-2017, когда он выступал в тройке с Кучеровым и Панариным, у него только положительные воспоминания.

Затем журналист начал задавать вопрос нападающему, сказав, что тогда в звене хоккеиста были два технаря.

«Я понимаю, к чему ты клонишь. Задавай уже свой вопрос! Ну что? Понятно же – про Овечкина? Ну спроси уже про него, спроси! Я вижу, ты хочешь, уже неделю ходишь. Спроси, что я думаю по поводу того, чтобы нашу связку разбить. А я ничего не думаю! Ты считаешь, я не читаю новости?» – сказал Кузнецов, слова которого приводит «Матч ТВ».