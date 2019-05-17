Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, с какими сложностями столкнулся в минувшем сезоне.

Спортсмен сообщил, что после финала Кубка России у него начался очень сложный период. Алиев показал неудачное выступление, из-за чего у него возникли проблемы психлогического характера. «Психологически я был убит», — сказал фигурист, слова которого приводит ФФККР.

Алиев признался, что у него пропало желание кататься, так как он не мог найти мотивацию. «Если честно, у меня просто не было желания выходить на лед», — объяснил спортсмен и добавил, что чувствовал внутреннее опустошение.

Фигурист сделал перерыв, съездил в отпуск и отдохнул с семьей, поэтому теперь у него вновь появились силы, чтобы тренироваться и готовиться к следующему сезону.