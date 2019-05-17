Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер завершить карьеру в 25 лет.

Специалист заявил, что не связывает её уход с возможными допинговыми проблемами. По мнению Тихонова, Россия обошла всех по количеству допинговых нарушений, поэтому не стоит приписывать их другим спортсменам. «Не надо нам говорить про Дальмайер, надо в своем огороде разбираться», — заявил Тихонов, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, о решении Дальмайер уйти из биатлона стало известно сегодня, 17 мая. За свою карьеру спортсменка завоевала два золота и одну бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане, также она является семикратной чемпионкой мира и обладательницей Большого хрустального глобуса.