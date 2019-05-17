Футболист юношеской сборной России Лион Калентьев подписал контракт с командой второго дивизиона Голландии НЕК.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», соглашение с Калентьевым рассчитано на два года.

В 2014 году полузащитник перешел в «Фейенорд» и выступал за различные молодежные составы клуба.

В прошедшем сезоне Калентьев провел за юношескую команду «Фейенорда» 15 матчей и забил три гола.

Напомним, ранее завершился последний тур в голландской Эредивизии, по итогам которого определился чемпион страны и участники еврокубков.

Золотые медали завоевал амстердамский «Аякс», который набрал 86 очков и опередил на три балла идущий на втором месте ПСВ. Бронза у роттердамского «Фейеноорда», который отстал от второй позиции на 18 очков. Занявший четвертое место «АЗ Алкмар» отстал от «Фейеноорда» на семь очков. «Аякс» и ПСВ примут участие в Лиге чемпионов, «АЗ» и «Фейеноорд» сыграют в Лиге Европы.