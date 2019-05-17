Сборная России по футболу может провести матч на новом стадионе «Динамо».

Как сообщил директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский, игра может состояться осенью 2019 года. По словам Лунтовского, разговоры об этом уже ведутся, но за точно информацией надо обращаться в Российский футбольный союз.

Специалист отметил, что стадион может принимать мероприятия любого формата, так как он построен по самым современным стандартам.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 мая «Динамо» проведет первый матч на новой арене. Команда встретится с тульским «Арсеналом» в рамках заключительного тура чемпионата России. На данный момент столичная команда занимает 12-е место турнирной таблицы, имея в своём активе 31 очко. «Арсенал» располагается значительно выше — на 6-м месте, у команды Игоря Черевченко 45 очков.