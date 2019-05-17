Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, как готовится к новому сезону.

В интервью для Федерации фигурного катания спортсмен сообщил, что на данный момент он ежедневно приходит на каток и проводит по две тренировки в день, так как раскатывать новые ботинки. Фигурист постепенно приходит в форму и имеет желание работать. «У меня нет усталости. Я понимаю, что фигурное катание – это мое и мне это нужно», — подчеркнул Алиев.

Спортсмен рассказал, что через несколько дней отправляется на сбор в Италию, где будет заниматься постановкой программ на новый сезон. После Италии группа Евгения Рукавицына отправится ещё на два сбора — в Кисловодск и Елгаву.

Напомним, ранее Алиев рассказал о неудачах прошлого сезона.