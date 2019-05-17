Роберто Карлос по время ЧМ2018. Фото из инстаграма oficialrc3

Роберто Карлос по время ЧМ2018. Фото из инстаграма oficialrc3

Президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал информацию о готовности бывшего игрока клуба Роберто Карлоса помочь команде, испытывающей финансовые трудности.

По словам Кадиева, он слышал слова Роберто Карлоса, что бразилец готов оказать помощь «Анжи», и абсолютно не удивлен его словам, потому что это человек с большой буквы. Кадиев заявил, что это нормальная реакция нормального и порядочного человека, нормального дагестанца.

«Сейчас «Анжи» любая помощь нужна: от Роберто Карлоса, Сулеймана Керимова, правительства Дагестана или от любого другого бизнесмена», — сказал Кадиев, слова которого приводит Sport24.

Ранее Роберто Карлос прокомментировал финансовый кризис в своем бывшем клубе — махачкалинском «Анжи». По словам Карлоса, ему трудно видеть «Анжи» сейчас после всего того, что было сделано в клубе.

Напомним, бразильский защитник выступал за махачкалинский клуб в сезоне-2011/12.