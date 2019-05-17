Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Магдалена Нойнер прокомментировала решение своей соотечественницы Лауры Дальмайер завершить карьеру. Обе спортсменки ушли из биатлона в 25 лет.

Нойнер призналась, что не ожидала от Дальмайер такого решения и думала, что биатлонистка будет готовиться к следующему чемпионату мира в Антхольце. Однако мотивы Дальмайер оказались понятными для Нойнер. «Я была бы последней, кто не понял бы этого», — заявила экс-спортсменка, слова которой приводит Merkur.

Нойнер пояснила, что, добившись больших успехов, сложно сохранять мотивацию и продолжать работать так же, как прежде. «Она просто не готова к этому», — подчеркнула немка.

Напомним, о решении Дальмайер уйти из биатлона стало известно сегодня, 17 мая. За свою карьеру спортсменка завоевала два золота и одну бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане, также она является семикратной чемпионкой мира и обладательницей Большого хрустального глобуса.