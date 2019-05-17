Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что готов бороться за самые высокие места в квалификациях гонок Формулы-1.

Гонщик отметил, что сейчас ситуация значительно улучшилось, так как у него появилось понимание, как выжимать максимум из болида в квалификационных заезда. Квят пояснил, что в первых двух этапах Гран-при его команда не до конца понимала, что делать, но после этапа в Бахрейне произошли изменения.

«После Бахрейна мы поняли, что должны делать, чтобы ехать быстрее», — сказал Квят, слова которого приводит F1i.

Напомним, предыдущий этап Гран-при состоялся в Испании, Квят занял девятое место и набрал очки. Победу в гонке одержал британский гонщик «Мерседеса» Льюс Хэмилтон. На второй строчке расположился его напарник по команде финн Валттери Боттас, третьим стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.