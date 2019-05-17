В азербайджанском Баку проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике. Сегодня, 17 мая, состоялись квалификации в двух упражнениях — с мячом и обручем.

Петербургская гимнастка Дина Аверина показала первый результат в упражнении с обручем и вышла в финал. Её сестра Арина заняла лишь четырнадцатое место, поэтому не поспорит за медаль.

Однако Арина выиграла квалификацию в упражнении с мячом, набрав 22,300 баллов. Также в финале будет выступать Александра Солдатова, показавшая шестой результат.

Медали чемпионата Европы в упражнениях с отдельными предметами будут разыграны в субботу, 19 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что сёстры Аверины приняли участие в тестовых соревнованиях Европейских игр в многоборье. Победу одержала Дина, которой удалось набрать 89,300 балла.