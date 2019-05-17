Российская лыжница Наталья Матвеева показала фотографии с таинства венчания в церкви.

Супругом Матвеевой является Виктор Головин, входящий в штаб сборной России по лыжным гонкам. Пара состоит в отношениях уже десять лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Матвеева решила взять паузу в своей карьере. Лыжница рассказала, что собирается уйти в декрет, однако после рождения ребенка может вернуться в спорт, так как этого хочет её супруг.

Лыжница объяснила, что в следующем году не будет ни Олимпийских игр, ни чемпионата мира, поэтому сезон является самым подходящим для пропуска. «Но если все будет хорошо, сразу после декрета я хочу вернуться», —сказала Матвеева и отметила, что окончательно заканчивать со спортом она на данный момент не хочет.