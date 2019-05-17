Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар получил приглашение в национальную сборную Бразилии для участия в Кубке Америки.

Главный тренер команды Тите определился с заявкой на турнир. Помимо Неймара, в команду были вызваны форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино и голкипер той же команды «Алисон».

Кубок Америки будет проходить в Бразилии в период с 14 июня по 7 июля. Команде Тите предстоит сыграть со сборными Боливии, Венесуэлы и Перу на групповом этапе.

Напомним, Неймар досрочно завершил текущий сезон на клубном уровне, так как получил трёхматчевую дисквалификацию от Французской федерации футбола. Игрок понёс наказание за то, что ударил фаната после поражения в финале Кубка Франции. «ПСЖ» встречался с «Ренном» и потерпел поражение.

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