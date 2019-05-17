Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли поделился ожиданиями от матча против России, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира.

Хартли отметил, что его команде необходимо набирать очки в оставшихся матчах, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, но Латвию ждут сильные соперники — сборные России и Швеции. «Что ж, значит, мы должны выдать матч нашей жизни завтра», — сказал Хартли.

Напомним, матч между Латвией и Россией состоится в субботу, 18 мая. На данный момент команда Хартли идёт на пятой строчке таблицы группы Б, в то время как сборная России не потеряла ни одного очка, одержав четыре победы в четырёх матчах.

Помимо Латвии, команде Ильи Воробьёва предстоит встретиться со Швецией и Швейцарией.