Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не смогла бы купить французского форварда Антуана Гризманна.

Тренер пошутил, что «Барселона» может не волноваться, так как английский клуб не интересуется Гризманном. «Манчестер Сити“ не собирается покупать Гризманна, — приводит слова Гвардиолы «Твиттер» Hayters TV. — Мы не можем себе этого позволить».

Напомним, Гризманн объявил об уходе из мадридского «Атлетико» во вторник, 14 мая. Видеообращение французского нападающего появилось в официальном «Твиттере» клуба. В ролике Гризманн благодарит команду за пять лет, проведенных с ней, а также объясняет причины ухода: «Вы всегда будете в моем сердце. Я хочу сказать, что я принял решение уйти, чтобы бросить себе новые вызовы».