Российские футбольные клубы «Ростов» и «Ахмат» не получили лицензии УЕФА на сезон 2019/20. Об этом стало известно после заседания Комиссии Российского футбольного союза (РФС).

На официальном сайте организации отмечается, что команды имеют право на подачу апелляционной жалобы в установленные сроки.

Лицензию УЕФА получили десять клубов Российской Премьер-Лиги: «Зенит», «Локомотив», Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Арсенал», «Оренбург», «Рубин», «Урал» и «Динамо».

Кроме того, сообщается, что махачкалинский «Анжи» не получил лицензию РФС II в связи с невыполнением отдельных критериев — например, финансового. В заявлении РФС говорится, что организация готова помогать клубам с решением возникших проблем.