Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в число претендентов на звание обладателя самой красивой улыбки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Помимо Овечкина, в списке кандидатов оказались защитники Дастин Бафлин из «Виннипега» и Джейсон Демерс из «Аризоны», а также форвард «Лос-Анджелеса» Джефф Картер. Конкурс носит шуточный характер, так как у всех хоккеистов отсутствует один или несколько передних зубов.

Can't go wrong with any of these beauties for Best Hockey Smile! 😁 #NHLFanChoice VOTE NOW ➡️ https://t.co/nyeIMquo6y pic.twitter.com/WjpZMZpe5z — NHL (@NHL) May 17, 2019

Напомним, в настоящее время Овечкин находится в расположении национальной сборной России и выступает на чемпионате мира в Словакии. Российская команда занимает первое место в группе Б, одержав четыре победы в четырёх матчах — над командами Норвегии, Австрии, Чехии и Италии. Следующую игру сборная проведет завтра, 18 мая, против Латвии.