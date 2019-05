Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в число претендентов на звание обладателя самой красивой улыбки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Помимо Овечкина, в списке кандидатов оказались защитники Дастин Бафлин из «Виннипега» и Джейсон Демерс из «Аризоны», а также форвард «Лос-Анджелеса» Джефф Картер. Конкурс носит шуточный характер, так как у всех хоккеистов отсутствует один или несколько передних зубов.

