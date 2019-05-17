Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер завершить карьеру в 25 лет.

Специалист отметил, что в случае Дальмайер уход из спорта получился очень ранним, особенно если учесть, что биатлонистка добилась больших успехов и могла продолжить радовать болельщиков. По мнению Васильева, спортсменка должна была пояснить причина своего ухода.

Экс-биатлонист не исключает, что её решение может быть связано с допинговыми историями. «Когда нет никакой дополнительной информации, то это очень странно», — сказал Васильев, слова которого приводит «Чемпионат». Он добавил, что никаких доказательств его предположениям нет.

Напомним, о решении Дальмайер уйти из биатлона стало известно сегодня, 17 мая. За свою карьеру спортсменка завоевала два золота и одну бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане, также она является семикратной чемпионкой мира и обладательницей Большого хрустального глобуса.